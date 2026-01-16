Tusi a Ladispoli | coppia di pusher fermata con la cocaina rosa

A Ladispoli, due persone sono state arrestate con la Tusi, una forma di cocaina rosa considerata molto potente. La sostanza, che può essere venduta fino a 400 euro al grammo, rappresenta un rischio per la salute pubblica. La scoperta evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droghe di nuova generazione.

Allarme cocaina rosa a Ladispoli. Due spacciatori sono stati fermati e trovati con la Tusi, sostanza psicoattiva che può arrivare ad essere venduta sino a 400 euro al grammo. Nei guai sono finiti due pusher italiani di 36 e 20 anni, fermati in flagranza dai carabinieri della stazione di Ladispoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Spaccio di cocaina in pieno centro, pusher arrestati a Ladispoli

Leggi anche: Coppia pusher arrestata: con sé aveva cocaina e soldi