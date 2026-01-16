Turbolenta flow mediorientali al Lanificio

Il 17 gennaio al Lanificio si svolge il primo S/A Waves dell’anno, con una serata dedicata ai flow mediorientali. Sul palco si esibirà Turbolenta Leila, offrendo un’esperienza musicale caratterizzata da sonorità ricercate e atmosfere coinvolgenti. Un appuntamento che invita a scoprire e apprezzare i ritmi e le atmosfere del Medio Oriente in un contesto sobrio e attento alla qualità.

Sabato 17 gennaio, al Lanificio, si balla su flow mediorientali con Turbolenta Leila per il primo SA Waves dell’anno.Ritmi nordafricani che si mescolano con arabic vibes e bass music. È Turbolenta, dj e producer italo-marocchina e algerina, che collega passato, presente e futuro, mettendo in. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

