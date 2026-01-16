Turbolenta flow mediorientali al Lanificio

Il 17 gennaio al Lanificio si svolge il primo S/A Waves dell’anno, con una serata dedicata ai flow mediorientali. Sul palco si esibirà Turbolenta Leila, offrendo un’esperienza musicale caratterizzata da sonorità ricercate e atmosfere coinvolgenti. Un appuntamento che invita a scoprire e apprezzare i ritmi e le atmosfere del Medio Oriente in un contesto sobrio e attento alla qualità.

