Turbolenta flow mediorientali al Lanificio
Il 17 gennaio al Lanificio si svolge il primo S/A Waves dell’anno, con una serata dedicata ai flow mediorientali. Sul palco si esibirà Turbolenta Leila, offrendo un’esperienza musicale caratterizzata da sonorità ricercate e atmosfere coinvolgenti. Un appuntamento che invita a scoprire e apprezzare i ritmi e le atmosfere del Medio Oriente in un contesto sobrio e attento alla qualità.
Sabato 17 gennaio, al Lanificio, si balla su flow mediorientali con Turbolenta Leila per il primo SA Waves dell’anno.Ritmi nordafricani che si mescolano con arabic vibes e bass music. È Turbolenta, dj e producer italo-marocchina e algerina, che collega passato, presente e futuro, mettendo in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, al Lanificio dj Turbolenta: brani nordafricani, arabi e tradizionali - La dj, che si è già fatta notare al festival di musica elettronica «Spring Attitude», ospite del format «Waves». roma.corriere.it
Sabato 17 gennaio balliamo su flow mediorientali con @turbolenta_leila per il primo S/A Waves dell’anno. Nutre e ci nutre di ritmi nordafricani. Li mescola con arabic vibes e bass music. È Turbolenta, dj e producer italo-marocchina e algerina, che collega pas - facebook.com facebook
