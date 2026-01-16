Tumori rari e Pfas | il caso dei pompieri aretini morti e la proposta | Tempi e luoghi per decontaminare

Recenti casi di tumori rari tra i pompieri di Arezzo, associati all'esposizione ai Pfas, hanno sollevato importanti questioni sulla sicurezza e la decontaminazione. L'inchiesta di Arezzo Notizie ha portato le storie di questi lavoratori in Parlamento, evidenziando la necessità di tempi e luoghi dedicati alla decontaminazione. Un dibattito che coinvolge dispositivi di protezione e misure preventive, con l’obiettivo di tutelare la salute dei soccorritori.

Tumori rari al cervello, Pfas e dispositivi di protezione. Dopo i casi che si sono verificati tra i pompieri aretini e l'inchiesta di Arezzo Notizie che ha portato le loro storie fino in parlamento, oggi si è parlato di tutto questo proprio all'interno del comando dei vigili del fuoco di via. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Vigili del fuoco e tumori, l’ora della verità. Pronti gli screening sul giallo Pfas. Nessun altro positivo in città - Arezzo, 30 settembre 2025 – Sono arrivati gli attesi risultati degli screening sanitari a cui si sono sottoposti i vigili del fuoco di Arezzo. lanazione.it

Tumori rari. In Italia 900mila casi. De Lorenzo (Favo): “Istituire subito una Rete Nazionale” - Il presidente Favo, Francesco De Lorenzo, chiede aiuto alle Istituzioni, affinché tutti questi malati possano essere supportati da una Rete ... quotidianosanita.it

La decontaminazione impossibile. Perché i tumori rari tra i vigili del fuoco ora fanno paura anche a Roma - Se questo passaggio dell’inno è vero più che mai negli interventi che i vigili del fuoco devono affrontare tutti i giorni tra contesti difficili e carenze di organico ... romatoday.it

