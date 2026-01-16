Trump says he is backing ‘newly appointed Palestinian Technocratic Government’ in Gaza

Il 15 gennaio 2024, Donald Trump ha dichiarato di sostenere il nuovo governo tecnico palestinese recentemente formato a Gaza. Questa posizione si inserisce nel contesto delle dinamiche politiche e diplomatiche nella regione, evidenziando l’interesse internazionale verso la stabilità e il dialogo tra le parti coinvolte. La notizia riflette le evoluzioni della situazione politica palestinese e le possibili implicazioni a livello regionale e globale.

Jan 15 (Reuters) - U.S. President Donald Trump on Thursday said he is backing “a newly appointed Palestinian Technocratic Government” in Gaza.“As Chairman of the Board of. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

