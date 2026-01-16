Trump riceve il premio Nobel per la pace da María Corina Machado Per l’impegno in difesa della libertà del mio Paese

Il 16 gennaio 2026, Donald Trump ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace da María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, riconoscimento assegnato per il suo impegno nella difesa della libertà del suo Paese. La consegna si è svolta a Roma, sottolineando l’importanza di un gesto che ha suscitato attenzione internazionale. Il premio, non trasferibile, rappresenta un riconoscimento ufficiale del contributo di Trump in ambito di diritti e libertà.

Roma, 16 gennaio 2026 - Alla fine Donald Trump ha ricevuto il tanto agognato Nobel per la pace da María Corina Machado, la leader dell'opposizione venezuelana premiata dal comitato di Oslo (Che ha già fatto sapere che il riconoscimento non è trasferibile), che aveva promesso di farlo subito dopo averlo ricevuto. Machado ha consegnato la medaglia del prestigioso premio al presidente degli Stati Uniti durante l'incontro alla Casa Bianca per il suo "impegno nella difesa della libertà in Venezuela", ha dichiarato la politica sudamericana.

