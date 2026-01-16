Trump porrà fine all’umanità? Non è del tutto sprovveduto sugli Stati Uniti vari pericoli

16 gen 2026

L’attenzione pubblica si concentra sulle decisioni di Donald Trump e sui rischi potenziali per l’umanità. Sebbene la sua figura sia spesso al centro di polemiche, è importante analizzare i fatti e le dinamiche politiche senza sensazionalismi. In questo contesto, si valutano i pericoli reali e le implicazioni delle azioni di figure politiche di rilievo, per comprendere meglio le sfide globali e le possibili conseguenze future.

L’umanità finirà malamente la sua esistenza plurimillenaria per colpa di un anziano speculatore dal capello arancione che tenta di sopperire all’inevitabile deperimento della sua potenza sessuale dando sfogo ai suoi megalomaniaci deliri di onnipotenza e al suo narcisismo infinito ammazzando la gente? Ci sono purtroppo ad oggi buone possibilità che ciò avvenga. Secondo l’istituto di ricerca indipendente sui conflitti violenti Acled, in un solo anno di presidenza Trump ha effettuato 573 attacchi aerei o con droni (658 prendendo in considerazione anche quelli in concorso con altri) a fronte di 494 (694 anche con alleati) effettuati da Biden durante tutti e quattro gli anni del suo mandato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

