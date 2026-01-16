Trump offers to restart mediation between Egypt and Ethiopia on Nile River water sharing

Gli Stati Uniti hanno annunciato la disponibilità a riprendere il ruolo di mediatore tra Egitto ed Etiopia sulla questione della condivisione delle acque del fiume Nilo. La disputa riguarda i diritti di utilizzo delle risorse idriche e rappresenta una sfida importante per i paesi coinvolti. La mediazione internazionale può contribuire a trovare un accordo equilibrato, favorendo la stabilità e la cooperazione tra le nazioni interessate.

Jan 16 (Reuters) - The United States is ready to restart mediation between Egypt and Ethiopia to help resolve the issue of Nile River water sharing, President Donald Trump said in a letter to Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi on Friday. "I am ready to restart U.S. mediation between Egypt and Ethiopia to responsibly resolve the question of 'The Nile Water Sharing' once and for all," Trump wrote in the letter, which he posted to his Truth Social account.

