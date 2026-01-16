Trump minaccia di invocare l’Insurrection Act in Minnesota

Il presidente Donald Trump ha dichiarato la possibilità di invocare l’Insurrection Act in Minnesota, in risposta alle recenti proteste seguite alla morte di Renee Nicole Good, uccisa da un agente dell’ICE. La decisione mira a garantire l’ordine pubblico in un contesto di tensioni crescenti, sollevando discussioni sulla gestione delle crisi e sulle misure di sicurezza in situazioni di conflitto civile.

Il presidente americano Donald per rispondere alle proteste scoppiate dopo che una donna americana, Renee Nicole Good, è stata uccisa da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di invocare l’Insurrection Act in Minnesota per rispondere alle proteste. “Se i politici corrotti del Minnesota non rispettano la legge e non impediscono agli agitatori e agli insorti professionisti di attaccare i Patriots dell’ICE, che stanno solo cercando di fare il loro lavoro, istituirò l’INSURRECTION ACT”, ha scritto Trump su Truth Social. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

