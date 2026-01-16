Trump finalmente ha il suo Nobel per la pace glielo ha donato Maria Corina Machado | È per la nostra libertà

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del Nobel per la Pace 2025, ha recentemente consegnato la medaglia al presidente Donald Trump. L’evento, avvenuto ieri, ha suscitato attenzione internazionale, sottolineando un gesto simbolico per la libertà. Questa consegna rappresenta un momento significativo nelle relazioni tra le figure politiche coinvolte, evidenziando il riconoscimento di un impegno condiviso per i valori di libertà e diritti umani.

Ieri, Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del Nobel per la Pace 2025, ha consegnato la sua medaglia al presidente statunitense Donald Trump. La leader venezuelana non ha avuto dubbi nel motivare questa scelta. Ha spiegato ai giornalisti di aver donato la medaglia come riconoscimento dell'impegno del presidente per la libertà del suo popolo. Per rafforzare il valore di questo atto, Machado ha ricordato che duecento anni fa il generale Lafayette regalò a Simon Bolivar una medaglia con l'effigie di George Washington, che l'eroe venezuelano conservò per tutta la vita.

