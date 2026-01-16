Trump e l' uso del ridicolo per distruggere democrazia e stato di diritto
L'uso del ridicolo da parte di Trump ha rappresentato uno strumento per minare il rispetto delle istituzioni e il principio di legalità. Attraverso commenti e atteggiamenti provocatori, ha influenzato il dibattito pubblico, mettendo in discussione i valori fondamentali della democrazia. Per approfondire questa dinamica, iscriviti alla newsletter
Donald Trump e l'uso del ridicolo come strumento per distruggere il meccanismo che fa funzionare lo stato democratico e lo stato di diritto. Ne mina la sacralità e il sistema di regole e valori che tiene insieme una comunità complessa. Lui si tuffa nel ridicolo, ne fa la propria cifra, e, soprattutto, lo rende contagioso, lo estende a tutto ciò che tocca. E, muovendosi dentro alle istituzioni e dal posto di comando del paese più forte del mondo, contagia di ridicolo il cuore del potere democratico e tutte le diramazioni rappresentative, onorifiche, tutte le forme della socialità. È successo in modo evidente con la consegna della medaglia Nobel da Maria Corina Machado a Trump durante l'incontro tra i due alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Trump uso il ridicolo per distruggere democrazia e stato di diritto
Leggi anche: Trump vuole distruggere la democrazia europea
Trump uso il ridicolo per distruggere democrazia e stato di diritto - Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link : è gratis! ilfoglio.it
Trump a Musk: «Ridicolo lanciare un terzo partito». E Bannon: «Andresti espulso» - Il primo taglio, come capitava nei duelli all’arma bianca, non si sente neanche: «Guardi, le idee del Doge (una severa spending review per cancellare gli sprechi, ndr) erano molto popolari». corriere.it
Elon Musk fonda un partito. Trump: "Ridicolo" - Il nuovo oggetto del contedere tra i due ex alleati è il nuovo partito fondato dall'imprenditore di origini ... quattroruote.it
Cala il ridicolo sipario sulle accuse a Maduro: ritrattano sul traffico di droga, mentre l’accusa di "possesso di armi da fuoco" fa ridere; purtroppo la strategia che c'è dietro non fa ridere, fa paura. L’amministrazione Trump usa la giustizia americana come alibi per - facebook.com facebook
"Giorgia Meloni ha fatto una dichiarazione ridicola: ha detto che l'azione di Trump in Venezuela è stata legittima difesa" Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico) a #drittoerovescio x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.