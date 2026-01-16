L'uso del ridicolo da parte di Trump ha rappresentato uno strumento per minare il rispetto delle istituzioni e il principio di legalità. Attraverso commenti e atteggiamenti provocatori, ha influenzato il dibattito pubblico, mettendo in discussione i valori fondamentali della democrazia. Per approfondire questa dinamica, iscriviti alla newsletter

Donald Trump e l'uso del ridicolo come strumento per distruggere il meccanismo che fa funzionare lo stato democratico e lo stato di diritto. Ne mina la sacralità e il sistema di regole e valori che tiene insieme una comunità complessa. Lui si tuffa nel ridicolo, ne fa la propria cifra, e, soprattutto, lo rende contagioso, lo estende a tutto ciò che tocca. E, muovendosi dentro alle istituzioni e dal posto di comando del paese più forte del mondo, contagia di ridicolo il cuore del potere democratico e tutte le diramazioni rappresentative, onorifiche, tutte le forme della socialità. È successo in modo evidente con la consegna della medaglia Nobel da Maria Corina Machado a Trump durante l'incontro tra i due alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump e l'uso del ridicolo per distruggere democrazia e stato di diritto

Leggi anche: Trump uso il ridicolo per distruggere democrazia e stato di diritto

Leggi anche: Trump vuole distruggere la democrazia europea

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trump uso il ridicolo per distruggere democrazia e stato di diritto - Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link : è gratis! ilfoglio.it