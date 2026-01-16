L’atteggiamento di Donald Trump nei confronti del conflitto in Ucraina mostra segnali di cambiamento, con una maggiore apertura verso Putin e una posizione meno favorevole a Zelensky. Questa evoluzione riflette le dinamiche politiche e le percezioni internazionali, evidenziando come le opinioni di figure di rilievo possano influenzare il percorso verso una possibile soluzione del conflitto. Analizzare questi sviluppi aiuta a comprendere le possibili implicazioni future per la stabilità nella regione.

KIEV – Torna a oscillare verso il peggio la bussola politica di Donald Trump nei confronti di Volodymyr Zelensky, mentre sembra risalire il gradimento verso Vladimir Putin. Al centro dello scontro resta la domanda cruciale: chi è responsabile della mancata pace tra Russia e Ucraina? Per il presidente americano la risposta è chiara. A pochi giorni dal previsto incontro con Zelensky, Trump accusa apertamente Kiev di frenare i negoziati. In un’intervista alla Reuters, il tycoon afferma: « Putin è pronto a un accordo, mentre l’Ucraina lo è meno», rilanciando una linea che fa discutere alleati e analisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Trump e la strada verso della pace in Ucraina: «Putin è pronto, Kiev meno»

