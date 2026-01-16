Trump | al via fase 2 accordo per Gaza

Il presidente Trump ha annunciato l'avvio della fase 2 dell'accordo per Gaza, confermando l'attuazione del piano di pace promosso dagli Stati Uniti. La notizia, comunicata attraverso il suo social Truth, segnala un passo importante nelle iniziative di stabilizzazione e dialogo nella regione, con implicazioni che potrebbero influenzare gli sviluppi futuri nel contesto israelo-palestinese.

9.19 Partita ufficialmente la fase 2 del piano Usa di pace per Gaza: così il presidente Trump sul suo social Truth. "Hamas deve onorare immediatamente i propri impegni, compreso il ritorno dell'ultimo corpo a Israele, e procedere senza indugio alla completa smilitarizzazione. Possono farlo con le buone o con le cattive", avverte. "Aiuti umanitari record" dal team Usa dopo il cessate il fuoco, "persino l' Onu lo ha riconosciuto". Formato il Consiglio di pace, presto i nomi, dice.

