Trovato senza vita nella sua abitazione

Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Galatina, Santa Maria Capua Vetere. Le circostanze del decesso sono al vaglio delle autorità, che stanno conducendo gli accertamenti necessari. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine, che si sono recate sul posto per le verifiche del caso.

Un uomo di 63 anni è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione in via Galatina, a Santa Maria Capua Vetere.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d'ingresso dell'abitazione. Una volta dentro è stato accertato il decesso dell'uomo, probabilmente avvenuto tre o. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Omicidio a Eboli: 35enne trovato senza vita nella sua abitazione Leggi anche: Trovato senza vita nella sua abitazione: muore a 61 anni Mario Patrizi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Borgata Finocchio, 65enne trovato morto sulle scale condominiali: l'ipotesi dell'aggressione; Incendia la sua auto, il corpo senza vita di un 35enne trovato sotto la passerella di Igne; Trovato morto in casa dopo giorni: dramma della solitudine a Lanciano; Annabella Martinelli scomparsa e trovata morta: cos'è successo. Trovato senza vita nella sua abitazione - Un uomo di 63 anni è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione in via Galatina, a Santa Maria Capua Vetere. casertanews.it

Trovato senza vita nella stanza di hotel a Carpegna: morto noto avvocato riminese - Aveva 60 anni l'avvocato riminese Paolo Morri, trovato morto ieri mattina (martedì 13 gennaio) nella stanza di un albergo di Carpegna. altarimini.it

Trovato senza vita l'escursionista disperso tra Veneto e Trentino - Simone Dal Bon, originario di Schio, era scomparso da sette giorni. rainews.it

Trovato senza vita il corpo di Edoardo

Dramma nel Casertano, Francesco Mozzillo trovato senza vita in casa https://nap.li/Xus9 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.