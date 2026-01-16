Trovato morto nei campi con una ferita alla testa è giallo

Un uomo di 80 anni è stato trovato morto questa mattina nei campi di Ostellato, lungo la strada Sché nelle valli del Mezzano. La morte risulta causata da una ferita alla testa e il suo corpo è stato rinvenuto senza segni di lotta evidenti. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze di quanto accaduto, al momento il caso rimane un mistero.

Ferrara, 16 gennaio 2026 – Un risveglio shock per la comunità di Ostellato. Questa mattina un uomo di 80 anni, non ancora identificato, è stato trova a terra senza vita lungo la strada Sché situata nelle valli del Mezzano, sotto l'amministrazione comunale di Ostellato. Il ritrovamento del corpo . Il ritrovamento del corpo è avvenuto alle 9:30 del mattino, quando alcuni passanti hanno notato il corpo dell'anziano per terra e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. A recarsi sul posto è stata una volante dei carabinieri di Portomaggiore e un'automedica.

