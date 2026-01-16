Trovati 160 chili di cocaina a Bergamo dal valore di 20 milioni di euro nascosti in un camion | 2 arresti

La guardia di finanza di Brescia ha sequestrato 160 chili di cocaina nascosti in un camion a Bergamo, valutati circa 20 milioni di euro. Due persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga e alla criminalità organizzata nella regione.

La guardia di finanza di Brescia ha sequestrato 160 chili di cocaina, dal valore di circa 20 milioni di euro, nella Bergamasca. Due uomini sono stati arrestati e condotti in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

