Troppe scale mobili rotte in metro | Atm informi di più i cittadini

Ogni giorno, circa 30 delle oltre 780 scale mobili gestite da Atm nelle stazioni della metropolitana risultano fuori servizio. Questa situazione può causare disagi ai pendolari e ridurre l’efficienza del servizio. È importante che Atm fornisca informazioni chiare e tempestive ai cittadini, per garantire una migliore fruizione delle infrastrutture e favorire una mobilità più sostenibile e sicura.

Sono fortunata a non stare in quella casa troppe scale da fare #CortesiePerGliOspiti x.com

Qui il mare incontra la pietra in un equilibrio perfetto. La Scala dei Turchi sembra scolpita per rallentare lo sguardo e svuotare i pensieri. Bianca, fragile, irresistibile. La Scala dei Turchi è una bellezza che rischia di consumarsi sotto troppi passi e troppe foto. #s - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.