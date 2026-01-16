Troppe scale mobili rotte in metro | Atm informi di più i cittadini
Ogni giorno, circa 30 delle oltre 780 scale mobili gestite da Atm nelle stazioni della metropolitana risultano fuori servizio. Questa situazione può causare disagi ai pendolari e ridurre l’efficienza del servizio. È importante che Atm fornisca informazioni chiare e tempestive ai cittadini, per garantire una migliore fruizione delle infrastrutture e favorire una mobilità più sostenibile e sicura.
Circa 30 scale mobili non funzionano ogni giorno rispetto agli oltre 780 impianti gestiti da Atm in 119 stazioni della metropolitana. Lo dice Giulia Pastorella, deputata di Azione e capogruppo dei Riformisti a Palazzo Marino, annunciando una mozione dedicata alla manutenzione di tutti gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
