Trivigliano e Acuto il servizio di consegna della posta torna regolare dopo un periodo di disservizi

Il servizio di consegna della posta nei comuni di Trivigliano e Acuto sta tornando alla normalità dopo un periodo di disservizi. La problematica che aveva interessato queste aree nel nord della Ciociaria sembra essere in fase di risoluzione, consentendo una ripresa regolare delle consegne postali. Restano comunque in corso verifiche per garantire la piena efficienza del servizio e il rispetto dei tempi previsti.

È in via di risoluzione la problematica relativa alla consegna della posta nei comuni di Trivigliano ed Acuto nel nord della Ciociaria. Dopo mesi, soprattutto a cavallo delle festività natalizie, in cui ci sono stati problemi di recapito delle lettere è di queste ore la conferma che ci è giunta direttamente da poste italiane che in entrambe i paesi la situazione è tornata alla normalità. Oggi ci sarà anche un incontro con le amministrazioni comunali e con i vertici di poste italiane. Il sindaco di Acuto Augusto Agostini - come ha spiegato alla nostra redazione - nei mesi scorsi ha dovuto scrivere per ben due volte alle poste per cercare di risolvere il problema che si era creato con il pensionamento di uno storico portalettere che copriva tutta la zona. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

