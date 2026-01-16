Treni in viaggio da Faenza a Firenze | torna percorribile il tratto ferroviario dopo i danni del maltempo
Da lunedì 19 gennaio, riprende la circolazione ferroviaria tra Marradi e Crespino del Lamone sulla linea Faentina, interrotta da marzo a causa dei danni provocati dal maltempo. La ripresa permette di tornare a collegare Faenza e Firenze tramite il servizio ferroviario, garantendo nuovamente una connessione essenziale per pendolari e viaggiatori. La riattivazione segna il completamento di interventi di riparazione e messa in sicurezza dell’infrastruttura.
Lunedì 19 gennaio riprenderà la circolazione ferroviaria tra Marradi e Crespino del Lamone, sulla linea Faentina, dove il servizio dei treni era stato sospeso lo scorso marzo a causa dei danni causati dal maltempo.Ritornerà così interamente percorribile in treno l’intero percorso fra Firenze. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
