Treni in viaggio da Faenza a Firenze | torna percorribile il tratto ferroviario dopo i danni del maltempo

Da lunedì 19 gennaio, riprende la circolazione ferroviaria tra Marradi e Crespino del Lamone sulla linea Faentina, interrotta da marzo a causa dei danni provocati dal maltempo. La ripresa permette di tornare a collegare Faenza e Firenze tramite il servizio ferroviario, garantendo nuovamente una connessione essenziale per pendolari e viaggiatori. La riattivazione segna il completamento di interventi di riparazione e messa in sicurezza dell’infrastruttura.

Lunedì 19 gennaio riprenderà la circolazione ferroviaria tra Marradi e Crespino del Lamone, sulla linea Faentina, dove il servizio dei treni era stato sospeso lo scorso marzo a causa dei danni causati dal maltempo.Ritornerà così interamente percorribile in treno l'intero percorso fra Firenze.

Terremoto tra Faenza e Forlì, la circolazione ferroviaria precedentemente sospesa è tornata regolare; Treni bloccati per il terremoto in Romagna: ritardi fino a 150 minuti per Alta Velocità, Intercity e Regionali; Treni e stazione di Bologna il viaggio della paura | video reportage; Treni e stazione di Bologna viaggio nel degrado | video reportage.

Terremoto, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it