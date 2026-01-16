Treni Como-Lecco aggiudicati i lavori | 58 milioni per dire addio ai treni diesel

Rete Ferroviaria Italiana ha assegnato un appalto di 58 milioni di euro per elettrificare la tratta ferroviaria Como-Lecco, segnando un passo importante verso un sistema di trasporto più sostenibile. Questo intervento, che riguarda la linea Albate Camerlata-Molteno, rappresenta il primo fase di un progetto più ampio volto a migliorare i collegamenti tra le due città e ridurre l’uso dei treni diesel.

