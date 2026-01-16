Treni circolazione sospesa tra Pisa e Firenze per lavori di manutenzione

Per lavori di manutenzione, la circolazione ferroviaria tra Empoli e Pisa sarà sospesa dalle 22 di venerdì 30 gennaio alle 24 di domenica 1 febbraio. Durante questo periodo, i treni sulla linea Firenze Santa Maria Novella–Empoli–Pisa subiranno variazioni e sospensioni. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di pianificare i propri spostamenti, considerando eventuali alternative o modifiche al servizio.

La circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella–Empoli–Pisa sarà sospesa tra Empoli e Pisa dalle 22 di venerdì 30 gennaio fino a domenica 1 febbraio. Lo stop è necessario per consentire importanti lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale programmati da Rete ferroviaria italiana che comporteranno significative modifiche al servizio dei treni regionali di Trenitalia. Trenitalia ha inoltre comunicato che tutti i canali di acquisto – biglietterie, sito web, app e sistemi di vendita – saranno aggiornati a partire dal 17 gennaio, consentendo ai viaggiatori di programmare per tempo gli spostamenti nei giorni interessati dalle modifiche. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

