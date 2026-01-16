Tre inaugurazioni in quattro giorni | quarto ponte e svincoli pronti per le Olimpiadi

Nel breve periodo tra il 16 e il 19 gennaio, Lecco ha visto l'apertura di tre importanti opere stradali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Si tratta del nuovo svincolo del Bione, del quarto ponte tra Lecco e Pescate, e di altre infrastrutture strategiche per migliorare la viabilità locale. Questi interventi rappresentano un passo significativo nel potenziamento delle connessioni della zona, preparandola all’evento internazionale.

Un weekend storico per la viabilità lecchese. Tra venerdì 16 e lunedì 19 gennaio entreranno in funzione tre opere strategiche legate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il maxi svincolo del Bione, il nuovo quarto ponte tra Lecco e Pescate illuminato con i colori della bandiera italiana, e lo svincolo di Piona sulla Statale 36. Un pacchetto di investimenti complessivo di oltre 50 milioni di euro che cambierà il volto della mobilità del territorio. Giovedì sera sono state accese per la prima volta le luci tricolore che illuminano il nuovo viadotto, creando uno spettacolo suggestivo sul lago di Garlate.

