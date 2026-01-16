Rovato si stringe nel dolore per la perdita di Giovanni Serena, 82 anni, vittima di un incidente mercoledì pomeriggio a Castenedolo. L’uomo è stato investito mentre attraversava la strada per raggiungere la sua auto. La comunità si unisce nel cordoglio, ricordando Giovanni come un rispettato residente del paese.

Rovato piange Giovanni Serena, 82 anni: è morto mercoledì pomeriggio mentre attraversava via Tenente Olivari a Castenedolo per raggiungere la sua Bmw parcheggiata sull’altro lato della strada.Era uscito dalla sua villa di Rovato per una commissione, ma non è mai più tornato. All’uscita di una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Travolto e ucciso da un’auto mentre passeggia con il cane: la vittima aveva 46 anni

Leggi anche: Travolto mentre buttava la spazzatura: anziano ucciso da un’auto a Casalgrande, è caccia al pirata della strada

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sale sul cofano dell'auto del cugino e muore investito, a processo un 21enne; Investito e ucciso in via Scillitani muore 25enne | le immagini sul luogo del terribile incidente; Genova: 70enne travolto da un camion mentre attraversa con il deambulatore cos'è successo a Pontedecimo; Emanuele Visconti travolto e ucciso a 28 anni | dolore e lacrime tra la Martesana e il Salento.

Travolto e ucciso mentre sale in auto: il paese è in lacrime per Giovanni - Rovato piange Giovanni Serena, 82 anni: è morto mercoledì pomeriggio mentre attraversava via Tenente Olivari a Castenedolo per raggiungere la sua Bmw parcheggiata sull’altro lato della strada. bresciatoday.it

Castenedolo, travolto e ucciso mentre attraversa la strada - L'incidente è avvenuto in via Tenente Olivari, la strada che porta all'aeroporto militare di Ghedi. giornaledibrescia.it