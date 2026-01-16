Trasporto pubblico | taglio del nastro per tre nuovi bus

Questa mattina a Cascina sono stati presentati tre nuovi autobus di Autolinee Toscane, destinati ai servizi di trasporto pubblico nelle aree Valdarno, Valdicecina e Pisana. Questi mezzi rafforzano l’offerta di collegamenti extraurbani, in particolare nelle zone di Fauglia, Orciano e Crespina Lorenzana, contribuendo a migliorare la mobilità e l’accessibilità del territorio.

Sono stati presentati questa mattina a Cascina tre nuovi mezzi pubblici di Autolinee Toscane, destinati in via prioritaria ai servizi a domanda debole extraurbani delle aree Valdarno, Valdicecina ed Extraurbana Pisana (Fauglia, Orciano e Crespina Lorenzana), che entreranno a far parte della. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

