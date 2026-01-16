Il possibile aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici a Roma, che potrebbe arrivare a due euro, solleva preoccupazioni sulla gestione del trasporto pubblico da parte della giunta Gualtieri. Rocca di Fratelli d’Italia ha commentato questa misura come un fallimento delle politiche adottate, evidenziando le difficoltà nel garantire un servizio efficiente e sostenibile per i cittadini.

Il potenziale aumento del costo del biglietto dei mezzi pubblici a Roma, fissato a due euro, rappresenta “l’ennesima evidenza del fallimento della giunta Gualtieri nella gestione del trasporto pubblico locale”. Questa affermazione proviene da una nota del consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, il quale ha commentato l’ipotesi di incremento tariffario prevista nel nuovo Piano industriale di Atac. “È sorprendente – continua Rocca – notare che nel piano industriale si faccia riferimento a un recupero dell’evasione dalla bigliettazione pari a soli 6 milioni di euro, quando la stessa Atac ha più volte stimato il fenomeno dell’evasione in oltre 100 milioni di euro all’anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trasporti: Rocca (Fd’I), rincaro biglietto Atac e’ fallimento giunta Gualtieri

