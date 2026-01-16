Tragedia sul campo sportivo di Collepasso | muore a 39 anni durante l’allenamento

Una tragica fatalità ha colpito il campo sportivo di Collepasso, dove un uomo di 39 anni è deceduto durante un allenamento. L’incidente ha suscitato grande dolore tra i residenti di Parabita e Collepasso, lasciando sgomenta l’intera comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre si attendono aggiornamenti sulle circostanze che hanno portato a questa perdita improvvisa.

COLLEPASSO – Una serata dedicata allo sport e alla condivisione si è trasformata in un dramma che scuote l'intera comunità di Parabita e Collepasso. Riccardo Chetta, 39 anni, originario di Parabita, ha perso la vita ieri sera a causa di un improvviso malore mentre si trovava sul campo sportivo di.

