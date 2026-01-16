Tragedia di Teolo | fissata la data dell' autopsia
È stata fissata per martedì 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, trovata senza vita ieri 15 gennaio nell’area boschiva sopra Teolo. La procedura, prevista per chiarire le cause del decesso, rappresenta un passo importante nelle indagini in corso. Restano in corso le verifiche da parte delle autorità per fare luce sulla triste vicenda e ricostruire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.
Dopo il tragico rinvenimento del corpo senza vita di Annabella Martinelli avvenuto ieri 15 gennaio nell'area boschiva sopra Teolo, oggi 16 gennaio è stato conferito l'incarico per l'autopsia che avverrà martedì 20 gennaio. L'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Martina Varagnolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sul copro della 22enne verrà eseguita l'autopsia #Teolo #tragedia #AnnabellaMartinelli - facebook.com facebook
Annabella Martinelli, 22 anni, è stata trovata morta sui Colli Euganei a Teolo dopo nove giorni di ricerche. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza x.com
