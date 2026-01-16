Tragedia di Teolo | fissata la data dell' autopsia

È stata fissata per martedì 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, trovata senza vita ieri 15 gennaio nell’area boschiva sopra Teolo. La procedura, prevista per chiarire le cause del decesso, rappresenta un passo importante nelle indagini in corso. Restano in corso le verifiche da parte delle autorità per fare luce sulla triste vicenda e ricostruire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

