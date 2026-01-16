Tragedia a Milano | senzatetto trovato morto Terza vittima in pochi giorni

Un uomo senza fissa dimora di circa 40 anni è stato trovato morto questa mattina sotto un cavalcavia di via Padova, a Milano. Si tratta della terza vittima tra i senzatetto in pochi giorni, evidenziando una situazione di crescente vulnerabilità e preoccupazione nella città. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento sotto un cavalcavia di via Padova. Un uomo senza fissa dimora, di circa 40 anni, è stato rinvenuto morto nelle prime ore del mattino, oggi, 16 gennaio, sotto un cavalcavia di via Padova, a Milano. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe riconducibile alle basse temperature che da giorni interessano la città. Terzo caso in pochi giorni. La tragedia si inserisce in un contesto già drammatico: si tratta del terzo senzatetto deceduto a Milano negli ultimi giorni, proprio mentre il freddo intenso continua a mettere a rischio le persone più vulnerabili che vivono in strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Milano: senzatetto trovato morto. Terza vittima in pochi giorni Leggi anche: Trovato morto al Parco Solari: senzatetto vittima del freddo Leggi anche: Tragedia in centro, senzatetto trovato morto in via Gaspare del Fosso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, cadavere di un senzatetto trovato in un cassone di metallo; Emergenza freddo, a Milano morti due senzatetto in tre giorni; Marin Jelenic e la folle fuga tra le stazioni dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio: «Non so perché sono ricercato». Milano, senzatetto trovato morto sotto il ponte della ferrovia in via Padova: è la terza vittima dall'inizio dell'anno - Secondo i primi accertamenti l'uomo, che dimostra circa 40 anni, potrebbe essere stato ucciso da un malore, anche a causa del freddo della nottata ... milano.corriere.it

Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddo - Ennesima tragedia per le strade di Milano dove nella mattina di venerdì 16 gennaio è stato trovato il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora, morto probabilmente a causa del freddo. milanotoday.it

Milano, clochard morto per il freddo sotto il cavalcavia di via Padova: terzo caso da inizio anno - Milano – Un altro morto per il freddo a Milano nonostante il piano di assistenza messo a punto da Palazzo Marino. ilgiorno.it

Un dramma che a molti è tornato in mente con la tragedia di CransMontana. Le ultime novità sulla sua ricostruzione (e sul processo) ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook

Mercoledì 7 gennaio, giorno delle esequie di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due giovani milanesi morti nella tragedia di #Crans_Montanaa #Milano sarà lutto cittadino. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.