Tragedia a La Spezia | accoltellamento a scuola muore uno studente di 18 anni

A La Spezia, si è verificato un grave episodio presso un istituto scolastico, in cui uno studente di 18 anni ha riportato ferite da arma da taglio. Nonostante il tempestivo intervento medico, le sue condizioni si sono aggravate, portandolo purtroppo alla morte. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire la sicurezza degli ambienti scolastici.

Uno studente di 18 anni è morto dopo essere stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all’interno dell’istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant'Andrea. 🔗 Leggi su Feedpress.me

