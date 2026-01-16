Tragedia a La Spezia | accoltellamento a scuola muore uno studente di 18 anni
A La Spezia, si è verificato un grave episodio presso un istituto scolastico, in cui uno studente di 18 anni ha riportato ferite da arma da taglio. Nonostante il tempestivo intervento medico, le sue condizioni si sono aggravate, portandolo purtroppo alla morte. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire la sicurezza degli ambienti scolastici.
Uno studente di 18 anni è morto dopo essere stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all’interno dell’istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant'Andrea. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Accoltellamento a scuola, muore uno studente di 18 anni: è accaduto a La Spezia
Leggi anche: Accoltellamento a scuola, gravissimo uno studente di 18 anni: è accaduto a La Spezia
La Spezia, accoltellamento tra studenti a scuola: 18enne in prognosi riservata - Accoltellamento a scuola a La Spezia: studente ferito gravemente durante le lezioni, attimi di panico e intervento immediato dei soccorsi. notizie.it
La Spezia, morto il 19enne accoltellato a scuola: fermato un compagno. In chat di classe foto dell'arma «portata da casa». Ipotesi lite per motivi sentimentali - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. ilmessaggero.it
Morto Youssef, lo studente accoltellato in classe: aggredito da un coetaneo, ha portato l’arma da casa. Terrore a scuola - Youssef Abanoub, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it
Giuseppe #Valditara: “Provo grande dolore per la morte del giovane studente dell’istituto 'L. Einaudi - D. Chiodo' della Spezia, una tragedia che colpisce profondamente la comunità scolastica e l’intero Paese. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia della vittima, x.com
Tre container sospesi durante alcune operazioni di banchina. Un’azione ripetuta centinaia di volte al giorno nel porto della Spezia, che poteva trasformarsi una tragedia. Per fortuna, così non è stato. E l’incidente non ha avuto conseguenze per le persone - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.