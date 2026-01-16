Traffico Roma del 16-01-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 16 gennaio 2026 alle 20:30 mostra una diminuzione dell’intensità complessiva. Tuttavia, si registrano rallentamenti sul Raccordo Anulare, in particolare in carreggiata interna a causa di un incidente tra Nomentana e Prenestina. In carreggiata esterna si segnalano invece code tra Ardeatine e Tuscolana, con ripercussioni sulla circolazione in zona. La terza domenica ecologica è prevista per il 18 gennaio, con limitazioni al traffico

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati e sensibilmente Calata di intensità traffico sulla rete viaria cittadina ci sono però difficoltà sul Raccordo Anulare a causa di un incidente avvenuto in carreggiata interna incidente che provoca incolonnamenti a partire dalla Nomentana fino alla Prenestina in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti dice vendita per traffico intenso tra le uscite Ardeatine Tuscolana in tangenziale ancora code da viale Castrense al bivio per la Roma L'Aquila in direzione quindi dello Stadio Olimpico all'ottavo Municipio la polizia locale Ci Segnala la riapertura di via Ardeatina via della Fotografia via di Grotta Perfetta si transita ora a senso unico alternato inevitabili riflessi per la circolazione terza domenica ecologica in arrivo il 18 gennaio stop al traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde dalle 7:30 alle 12:30 si replica nel pomeriggio a partire dalle 16:30 fino alle 20:30 previste come delle deroghe maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

