Traffico Roma del 16-01-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma e nel Lazio risulta intenso nelle prime ore della sera del 16 gennaio 2026. Sul Raccordo Anulare si registrano code e incidenti, con criticità anche in tangenziale, sulla via Appia e sulla Pontina. Lavori e incidenti contribuiscono a rallentamenti e incolonnamenti su varie arterie principali. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale soprattutto intorno a Roma sul Raccordo Anulare ci sono in colonna 20 per traffico intenso ma anche per un incidente in carne internazionale uscite casse Salaria successivamente sempre interna code a tratti a partire da Settebagni fino all'uscita alla rustica altre il CUD e dalla Prenestina fino al bivio con la romana attenzione ti tratta di un altro incidente trafficato anche la carreggiata esterna interessata da incolonnamenti e tratti per diversi chilometri a partire dal vivo con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana Chiama Roma in tangenziale traffico congestionato anche a causa di un incidente tra Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni riaperta al traffico la via Ardeatina 3 via della Fotografia via di Grotta Perfetta ora si transita senso unico alternato inevitabili le ripercussioni a sud di Roma code sulla via Appia tra Ciampino e Frattocchie contratti sulla Nettunense tra Frattocchie e Pavone Cecchi sulla Pontina rallentamenti con code a tratti per traffico molto intenso a partire da Pomezia fino ad Aprilia in direzione quindi di Latina sulla provinciale 101 via del Mare code per incidente nelle due direzioni nel tratto di strada che attraversa Pomezia di nuovo sulla via Appia abbiamo chiude nelle due direzioni per lavori tra il bivio per Latina Scalo la frazione di Tor Tre Ponti Concludiamo con i lavori notturni in programma sulla Roma Civitavecchia a partire dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra le uscite di Civitavecchia sud e di Civitavecchia Nord in direzione di Grosseto orari apertura domani mattina alle 6 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

