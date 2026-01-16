Traffico Roma del 16-01-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma del 16 gennaio 2026 presenta alcuni disagi, con possibili interruzioni in via Ardeatina e altre vie a causa di un smottamento ancora in corso. Nel pomeriggio, alle 17, è prevista una manifestazione con corteo da piazza Annibaliano verso l’ambasciata dell’Iran, che potrebbe influire sulla circolazione in zona. Ricordiamo inoltre che domenica 18 gennaio si svolge la terza giornata della domenica ecologica, con restrizioni al traffico privato.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al quartiere Trieste pomeriggio alle 17 è in programma una manifestazione con corteo da piazza Annibaliano verso via Nomentana per arrivare davanti la ambasciata dell'Iran dopo aver percorso via di Sant'Agnese inevitabili disagi al traffico di zona e sono possibili interruzioni alla viabilità per uno smottamento ancora chiusa la via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni alla circolazione resta chiusa via de mondo De Amicis dal Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia domenica 18 gennaio Sarà la terza domenica ecologica della stagione con lo stop al traffico privato nei confini della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 previste le consuete e deroghe https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

