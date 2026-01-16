Traffico Roma del 16-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma del 16 gennaio 2026 alle 8:30 è moderatamente intenso, con congestioni sulle principali vie consolari e all’interno della viabilità urbana. Si registrano incolonnamenti sull’A24 in direzione della tangenziale est, code su via Cassia, Salaria e Flaminia, e rallentamenti sulla Pontina e via Appia. Per aggiornamenti dettagliati sulla viabilità, si consiglia di consultare il sito di Luceverde Roma.

Luceverde Roma mentre lati si registra un aumento del volume di traffico sulle principali vie consolari in entrata a Roma in concomitanza con l'orario di punta il traffico risulta sostenuto anche la viabilità ordinaria all'interno del tessuto urbano abbiamo incolonnamenti sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale est e il traffico in coda da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico code sulla via Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal raccordo anulare a via di Grottarossa altre cose sulla Flaminia Salaria rispettivamente da raccordo a via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali a Roma Sud code a tratti sulla Pontina da Pomezia Castel Romano e proseguendo dal raccordo anulare a via Cristoforo Colombo se sta situazione sulla via Appia concludi da Ciampino a via delle Capannelle per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 07:25 - Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul ... romadailynews.it

Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026 ift.tt/mVonWRC x.com

