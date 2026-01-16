Traffico Roma del 16-01-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma del 16 gennaio 2026 alle 07:30 presenta un incremento sulle principali vie consolari, con congestioni rilevanti in entrata alla città. La viabilità interna mostra incolonnamenti sull’intero tratto urbano dell’A24 e sulla Tangenziale Est, oltre a code su via Cassia, Flaminia, Salaria e Pontina. Per dettagli su questa e altre situazioni, si consiglia di consultare il sito Luceverde Roma.

Luceverde Roma mentre lati si registra un aumento del volume di traffico sulle principali vie consolari in entrata a Roma in concomitanza con l'orario di punta il traffico risulta sostenuto anche la viabilità ordinaria all'interno del tessuto urbano abbiamo incolonnamenti sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale est e il traffico in coda da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico code sulla via Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal raccordo anulare a via di Grottarossa altre cose sulla Flaminia Salaria rispettivamente da raccordo a via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali a Roma Sud code a tratti sulla Pontina da Pomezia Castel Romano e proseguendo dal raccordo anulare a via Cristoforo Colombo se sta situazione sulla via Appia concludi da Ciampino a via delle Capannelle

