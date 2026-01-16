Il traffico a Roma il 16 gennaio 2026 alle 09:30 presenta alcune novità: sono entrati in vigore i nuovi limiti di velocità di 30 km/h nel centro storico, interessando anche arterie più larghe come Corso Vittorio Emanuele. Inoltre, è chiusa via Edmondo De Amicis tra il Piazzale dello Stadio Olimpico e via della Camilluccia. Domenica 18 gennaio si svolgerà la terza giornata ecologica della stagione, con limitazioni al traffico privato nella fascia verde.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono entrata in vigore i nuovi limiti di velocità all'interno del perimetro della ZTL centro storico ti dovrà viaggiare sempre e comunque al massimo di 30 km orari interessati non solo vicoli e strade secondarie ma anche le arterie più larghe come Corso Vittorio Emanuele e via del Teatro Marcello resta chiusa via Edmondo De Amicis tra il Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia domenica 18 gennaio Sarà la terza domenica ecologica della stagione con lo stop al traffico privato nei confini della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 1630 alle 20:30 previste le consuete deroghe https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Traffico 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026: le previsioni per la Befana; Pioggia a Roma, allerta rossa per l'Aniene: il fiume esondato in più punti, famiglie evacuate, chiusa la Tiburtina. Ciacciarelli (Regione): «Restate a casa». Le zone a rischio, le precauzioni; Maltempo, ondata di gelo in Europa: disagi nei trasporti e voli in tilt in diversi Paesi; Lavori alla rete idrica il 16 gennaio: niente acqua nei Comuni del Lazio sud-orientale e dei Castelli Romani.

Traffico Lazio del 16-01-2026 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono entrata in vigore i nuovi limiti di velocità all'interno ... romadailynews.it