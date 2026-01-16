Traffico internazionale di droga 4 arresti a Bologna Il video della perquisizione

A Bologna, quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione contro il traffico internazionale di droga. L'indagine riguarda l'importazione di cocaina dalla Spagna, con sequestri di sostanze stupefacenti e denaro durante le perquisizioni eseguite dalla Polizia di Stato. Di seguito, il video delle operazioni e dei rilievi effettuati nel corso dell'intervento.

L'accusa è quella di aver importato cocaina dalla spagna: gli uomini della Mobile hanno sequestrato anche contanti . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Traffico internazionale di droga, 4 arresti a Bologna. Il video della perquisizione Leggi anche: Arresti per traffico internazionale di droga a Trezzano sul Naviglio, sequestrati 5 quintali di droga (video) Leggi anche: Tir spagnolo con 480 chili di droga. Tre arresti per traffico internazionale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Un miliardo e mezzo sottratto alle mafie, i retroscena del maxi sequestro di cocaina in porto; Can Yaman è stato rilasciato dopo l’arresto in Turchia con le accuse di traffico e consumo di droga; Maduro, l’arresto e l’immunità: perché il processo statunitense è un’altra violazione del diritto internazionale; Nessuna pistola fumante nel fascicolo di New York su Nicolas Maduro. Traffico internazionale di droga: revocata la condanna a vibonese (NOME) - Accolto in parte il ricorso straordinario per errore di fatto, cancellando il capo 8 bis della condanna a 30 anni ... zoom24.it

Traffico internazionale di droga, 10 condanne - Al boss africano che all’epoca dei fatti strinse un patto con i Casalesi basato sul reciproco interesse il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha inflitto la pena più alta: venti ... rainews.it

Mafie e droga, il narcotraffico internazionale nei porti italiani - ?Il 70% dei sequestri di droga in Italia avviene negli scali portuali, differenze di funzione e dimensione spiegano perché ogni porto ... msn.com

Crescita del traffico internazionale da ventuno mesi e nuovi collegamenti: dal 2 febbraio raddoppia il volo per Roma con Aeroitalia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.