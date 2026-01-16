Traffico internazionale di droga 4 arresti a Bologna Il video della perquisizione
A Bologna, quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione contro il traffico internazionale di droga. L'indagine riguarda l'importazione di cocaina dalla Spagna, con sequestri di sostanze stupefacenti e denaro durante le perquisizioni eseguite dalla Polizia di Stato. Di seguito, il video delle operazioni e dei rilievi effettuati nel corso dell'intervento.
L'accusa è quella di aver importato cocaina dalla spagna: gli uomini della Mobile hanno sequestrato anche contanti . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
