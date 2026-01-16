Tradizione Torna la festa di S Antonio Abate Benedizione degli animali e tanti eventi

Torna la festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, in corso Bersaglieri. Domenica si svolgeranno la benedizione degli animali e diversi eventi culturali, religiosi e ricreativi. L'iniziativa, molto amata dalla comunità di Borgo Sant’Antonio, offre un programma vario che include celebrazioni, spettacoli, visite guidate e momenti di convivialità, contribuendo a rafforzare il senso di tradizione e comunità nel territorio.

Tutto pronto, questa domenica, per le celebrazioni in onore di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, in corso Bersaglieri: una festa molto sentita dagli abitanti di Borgo Sant'Antonio che chiama a raccolta tutta la città con un fitto cartellone di celebrazioni religiose, iniziative culturali, gastronomiche e ludiche, concerti, spettacoli, visite guidate. La festa inizia subito con un grande evento: alle 9.30 nella chiesa di Sant'Antonio Abate si terrà la svelatura, benedizione e presentazione dei quadri degli evangelisti, opere seicentesche del Carloni restaurate con il contributo di Fondazione Perugia.

