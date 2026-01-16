Tradizione Torna la festa di S Antonio Abate Benedizione degli animali e tanti eventi

Da lanazione.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, in corso Bersaglieri. Domenica si svolgeranno la benedizione degli animali e diversi eventi culturali, religiosi e ricreativi. L'iniziativa, molto amata dalla comunità di Borgo Sant’Antonio, offre un programma vario che include celebrazioni, spettacoli, visite guidate e momenti di convivialità, contribuendo a rafforzare il senso di tradizione e comunità nel territorio.

Tutto pronto, questa domenica, per le celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, in corso Bersaglieri: una festa molto sentita dagli abitanti di Borgo Sant’Antonio che chiama a raccolta tutta la città con un fitto cartellone di celebrazioni religiose, iniziative culturali, gastronomiche e ludiche, concerti, spettacoli, visite guidate. La festa inizia subito con un grande evento: alle 9.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate si terrà la svelatura, benedizione e presentazione dei quadri degli evangelisti, opere seicentesche del Carloni restaurate con il contributo di Fondazione Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tradizione torna la festa di s antonio abate benedizione degli animali e tanti eventi

© Lanazione.it - Tradizione Torna la festa di S. Antonio Abate. Benedizione degli animali e tanti eventi

Leggi anche: Festa di Sant’Antonio Abate nelle due parrocchie, in programma anche la benedizione degli animali

Leggi anche: Arrone celebra Sant’Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tradizione Torna la festa di S. Antonio Abate. Benedizione degli animali e tanti eventi; Benedizione degli animali in piazza. Torna la tradizione di Sant’Antonio; Sant’Antonio Abate ad Ascoli Piceno: tra fede e tradizione, il programma; Sabato 17 gennaio a Voghera torna la Festa di Sant’Antonio Abate, tra fede, tradizione e amore per gli animali.

tradizione torna festa sA Envie torna la festa di Sant’Antonio Abate, tra fede, tradizione e convivialità - I massari distribuiranno i "caritun", pani benedetti secondo l'antica usanza popolare ... targatocn.it

tradizione torna festa sTorna la benedizione degli animali nella festa di sant’Antonio abate: le iniziative nelle parrocchie - Torna anche nella Diocesi di Grosseto, nel 2026, la benedizione degli animali per la festa di sant'Antonio abate. msn.com

Velletri, il 17 e 18 gennaio torna la festa di Sant’Antonio Abate: tradizione, storia e partecipazione popolare - Grande attesa anche per la Giostra all’Anello, competizione equestre di forte valore storico e simbolico, che assegna il prestigioso Trofeo Remo Strillozzi, giunto alla sua cinquantesima edizione ... castellinotizie.it

Festa Patronale di Sant'Antonio Abate - Sant'Angelo Lodigiano

Video Festa Patronale di Sant'Antonio Abate - Sant'Angelo Lodigiano

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.