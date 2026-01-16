Tradito dalla fuga sul lago Trasimeno | sorpreso con la droga e condannato

Un controllo notturno a Castiglione del Lago ha portato alla scoperta di un giovane albanese di 22 anni, sorpreso con droga. L’episodio, avvenuto nell’area del Trasimeno, ha portato alla sua condanna. Rimane ancora da chiarire il motivo della sua presenza in quel momento e luogo, ma l’evento segna un episodio significativo per le autorità locali e le indagini in corso.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Che cosa ci facesse alle due e mezza di notte dell’8 gennaio scorso a Castiglione del Lago, nel cuore del comprensorio umbro del Trasimeno, resta per il momento un mistero, ma quel controllo notturno ha rappresentato il punto di rottura definitivo per un 22enne albanese che in Umbria non avrebbe mai dovuto mettere piede. Il giovane, fermato dai militari ha infatti violato l’obbligo di dimora che lo vincolava al comune di Firenze, misura cautelare scattata dopo un precedente arresto per droga avvenuto a Cremona lo scorso ottobre. In quell’occasione, la Polizia Locale lo aveva sorpreso con circa 8 grammi di cocaina, parte dei quali trovati addosso al ragazzo durante un controllo stradale in centro e il resto rinvenuto nell’appartamento dove era temporaneamente ospitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tradito dalla “fuga“ sul lago Trasimeno: sorpreso con la droga e condannato Leggi anche: Acerra: sorpreso con la droga. Arrestato 18enne dalla Polizia di Stato Leggi anche: Porta Nolana: sorpreso con la droga. Arrestato un 43enne dalla Polizia di Stato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tradito dalla “fuga“ sul lago Trasimeno: sorpreso con la droga e condannato. I carabinieri intercettarono i due che nella fuga caddero dal motorino. Il 15enne arrestato gettò il giubbotto che però aveva un dettaglio all'interno che lo ha tradito facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.