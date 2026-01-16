A un anno dal doppio sold out al Teatro Celebrazioni, Drusilla Foer torna in scena con il suo acclamato Venere Nemica, stasera e domani alle 21. Sotto la regia di Dimitri Milopulos, Drusilla condivide il palcoscenico con l’attrice e cantante Elena Talenti in uno spettacolo di cui è anche co-autrice insieme a Giancarlo Marinelli. "Avevo voglia di fare della prosa– racconta Foer –, di scrivere un testo di cui ho fatto la drammaturgia. Un testo narrativo, dove ci fosse il rigore della prosa, ma anche la leggerezza, la croccantezza, il dramma e sensazioni altalenanti, emozioni che a volte sono aspre e a volte sono lievi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la ’Venere nemica’ di Drusilla Foer: "La mia dea umana che sceglie i mortali"

