Torna la neve in Emilia-Romagna | dove e a quale quota Le previsioni meteo del weekend

Nelle previsioni per il fine settimana in Emilia-Romagna si conferma il ritorno della neve, con precipitazioni diffuse e possibili nevicate a diverse quote. A Bologna e nelle zone circostanti, le condizioni meteo rimarranno instabili, con piogge e nevicate a seconda dell’altitudine. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per una corretta pianificazione delle attività all’aperto e per garantire la sicurezza durante le eventuali condizioni di maltempo.

Bologna, 16 gennaio 2026 – Non ci saranno miglioramenti meteo questo weekend. Anzi, pioverà e in alcune zone potrebbe ritornare la neve. Già da qualche giorno in Emilia-Romagna governa uno spesso cielo plumbeo, con umidità più o meno percepibile su larga parte della pianura. Non manca la nebbia, né la mancanza di ricircolo d'aria, per questo è stata anche prorogata l'allerta smog in tutte le province della regione. Se un primo bollettino dava bollino rosso fino a oggi, ora Arpae comunica che i provvedimenti emergenziali rimarranno attivi fino a lunedì 19 gennaio incluso. La 'cappa' umida insomma tratterrà il maltempo sulla nostra regione.

