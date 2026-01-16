Torino-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita
Domenica alle 18:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si disputa la partita tra Torino e Roma. È la terza sfida stagionale tra le due squadre, con il bilancio complessivo che favorisce i piemontesi, vincenti in entrambe le precedenti occasioni all’Olimpico. Di seguito, vengono presentate le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.
Domenica alle ore 18:00 la Roma affronterà il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta della terza sfida stagionale fra giallorossi e granata, con il bilancio in assoluto vantaggio dei piemontesi che hanno vinto per ben due volte all'Olimpico sia in campionato alla terza giornata sia.
Roma vs Torino – Analisi Pre-Partita, Formazioni e Pronostici ??
Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Torino-Roma L'inserimento dei nuovi acquisti, la preparazione della sfida di domenica e uno sguardo al resto della Serie A asroma.com/it/notizie/746… #ASRomaPodcast x.com
Daniele Chiffi arbitra Torino-Roma Sarà Daniele Chiffi a dirigere Torino-Roma, in programma domenica alle 18:00. L’arbitro di Padova ha già diretto la Roma in 12 occasioni in Serie A, con un bilancio di 7 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Il VAR sarà Rosar - facebook.com facebook
