Domenica 21 gennaio, alle ore 18:00, si affrontano Torino e Roma all’Olimpico Grande Torino, in una sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. Dopo il confronto di Coppa Italia, vinto dai granata, le due squadre si ritrovano in campionato in un match che rappresenta un importante momento di confronto per entrambe. Un'occasione per valutare lo stato di forma e il percorso di crescita di entrambe le compagini.

La domenica di Serie A propone uno snodo tutt’altro che banale per il cammino di Torino e Roma. Alle 18:00, all’ Olimpico Grande Torino, va in scena la sfida valida per la ventunesima giornata, a distanza di appena pochi giorni dal precedente di Coppa Italia, giocato martedì all’Olimpico e vinto dai granata. Un incrocio ravvicinato che aggiunge tensione, letture tattiche incrociate e una forte componente psicologica, soprattutto per una Roma alle prese con assenze pesanti e soluzioni tutte da costruire. Marco Baroni e Gian Piero Gasperini arrivano a questo appuntamento con idee chiare ma contesti differenti. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Torino–Roma, aria di rivincita: Baroni sfida Gasperini dopo la Coppa Italia

