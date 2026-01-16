Torino–Roma aria di rivincita | Baroni sfida Gasperini dopo la Coppa Italia

Da como1907news.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 gennaio, alle ore 18:00, si affrontano Torino e Roma all’Olimpico Grande Torino, in una sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. Dopo il confronto di Coppa Italia, vinto dai granata, le due squadre si ritrovano in campionato in un match che rappresenta un importante momento di confronto per entrambe. Un'occasione per valutare lo stato di forma e il percorso di crescita di entrambe le compagini.

La domenica di Serie A propone uno snodo tutt’altro che banale per il cammino di Torino e Roma. Alle 18:00, all’ Olimpico Grande Torino, va in scena la sfida valida per la ventunesima giornata, a distanza di appena pochi giorni dal precedente di Coppa Italia, giocato martedì all’Olimpico e vinto dai granata. Un incrocio ravvicinato che aggiunge tensione, letture tattiche incrociate e una forte componente psicologica, soprattutto per una Roma alle prese con assenze pesanti e soluzioni tutte da costruire. Marco Baroni e Gian Piero Gasperini arrivano a questo appuntamento con idee chiare ma contesti differenti. 🔗 Leggi su Como1907news.com

torino8211roma aria di rivincita baroni sfida gasperini dopo la coppa italia

© Como1907news.com - Torino–Roma, aria di rivincita: Baroni sfida Gasperini dopo la Coppa Italia

Leggi anche: Formazioni ufficiali Roma Torino: i titolari di Gasperini e Baroni per la Coppa Italia

Leggi anche: Roma-Torino 2-3, tra ombre e luci: Gasperini non rompe la maledizione della Coppa Italia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.