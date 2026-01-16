Domenica 21 gennaio alle 18:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si disputera` il match tra Torino e Roma, valido per la ventunesima giornata di Serie A. La sfida rappresenta un’occasione di rivalsa per entrambe le squadre, reduci dalla recente partita di Coppa Italia. Un incontro importante nel percorso stagionale di Torino e Roma, che si affrontano con obiettivi di classifica e rimesse in gioco.

La domenica di Serie A propone uno snodo tutt’altro che banale per il cammino di Torino e Roma. Alle 18:00, all’ Olimpico Grande Torino, va in scena la sfida valida per la ventunesima giornata, a distanza di appena pochi giorni dal precedente di Coppa Italia, giocato martedì all’Olimpico e vinto dai granata. Un incrocio ravvicinato che aggiunge tensione, letture tattiche incrociate e una forte componente psicologica, soprattutto per una Roma alle prese con assenze pesanti e soluzioni tutte da costruire. Marco Baroni e Gian Piero Gasperini arrivano a questo appuntamento con idee chiare ma contesti differenti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Torino–Roma, aria di rivincita: Baroni sfida Gasperini dopo la Coppa Italia

Torino–Roma, aria di rivincita: Baroni sfida Gasperini dopo la Coppa Italia

Domenica 21 gennaio, alle ore 18:00, si affrontano Torino e Roma all’Olimpico Grande Torino, in una sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. Dopo il confronto di Coppa Italia, vinto dai granata, le due squadre si ritrovano in campionato in un match che rappresenta un importante momento di confronto per entrambe. Un'occasione per valutare lo stato di forma e il percorso di crescita di entrambe le compagini.

Formazioni ufficiali Roma Torino: i titolari di Gasperini e Baroni per la Coppa Italia

Ecco le formazioni ufficiali di Roma e Torino per l'ottavo di finale di Coppa Italia, con le scelte dei tecnici Gasperini e Baroni. Questa sera alle 21:00, allo Stadio Olimpico, si affrontano due squadre in cerca di avancare nel torneo, con l'obiettivo di ottenere un risultato importante in una sfida che promette attenzione e intensità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Torino-Roma 0-2, gol e highlights: decidono Malen (all’esordio) e Dybala - Adams si smarca bene in profondità, si allarga sulla destra e poi incrocia con il diagonale destro: palla che sfila a millimetri dal palo alla ... sport.sky.it