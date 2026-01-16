’Top Employer 2026’ | Generali leader in Italia

Generali si conferma leader in Italia nel settore assicurativo, posizionandosi al primo posto nella classifica ’Top Employer 2026’. Per il secondo anno consecutivo, la compagnia si distingue tra oltre 144 aziende, attestando il proprio impegno nel mantenere elevati standard di qualità e attenzione alle risorse umane. Questa riconoscimento sottolinea la solidità e l’affidabilità di Generali nel mercato italiano.

Generali al primo posto in Italia nella classifica ’Top Employer 2026’. La Compagnia conferma la leadership per il secondo anno consecutivo tra oltre 144 aziende. Il ’Top Employers Institute’ ha conferito questo importante riconoscimento per l’eccellenza delle politiche di gestione delle risorse umane, per l’attenzione al benessere delle persone e per la qualità dell’ambiente di lavoro. Generali Italia ha conseguito la certificazione per l’ottavo anno consecutivo, distinguendosi per il modello di lavoro ibrido all’avanguardia, l’ascolto e il coinvolgimento costante delle persone, la promozione di una cultura equa e inclusiva, gli investimenti nei programmi di sviluppo e il continuo aggiornamento delle competenze tecniche e digitali, le politiche di well-being e welfare aziendale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

