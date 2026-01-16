Tony Dallara ci lascia | il mito di Come Prima e Romantica muore a 89 anni

Tony Dallara, figura storica della musica italiana, ci lascia all’età di 89 anni. Celebre per brani come “Come Prima” e “Romantica”, ha contribuito a definire un’epoca e a innovare il panorama musicale nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la cultura musicale italiana, lasciando un’eredità fatta di melodie senza tempo e interpretazioni autentiche.

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di una delle sue icone più rappresentative e rivoluzionarie. Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, si è spento oggi all’età di 89 anni. La notizia del decesso è stata diffusa da fonti vicine agli ambienti musicali e ha immediatamente suscitato profonda commozione in tutto il Paese. Con lui se ne va l’ultimo grande esponente della stagione degli urlatori, quel movimento artistico che tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta trasformò radicalmente il modo di intendere la canzone melodica nazionale, portando una ventata di modernità e di energia ritmica senza precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tony Dallara ci lascia: il mito di “Come Prima” e “Romantica” muore a 89 anni Leggi anche: Tony Dallara, morto il cantante di "Come Prima" e "Romantica": aveva 89 anni Leggi anche: È morto Tony Dallara, il cantante di ‘Romantica’ e ‘Come Prima’ aveva 89 anni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tony Dallara è morto a 89 anni, rivoluzionò la canzone italiana - Tony Dallara, il pioniere degli " urlatori " che rivoluzionò la canzone italiana, è morto oggi all'età di 89 anni. rainews.it

È morto Tony Dallara, icona della musica italiana e voce di "Come Prima" e "Romantica" - Tony Dallara, icona della musica leggera italiana, lascia un’eredità di hit immortali e uno stile vocale rivoluzionario degli anni ’50- notizie.it

Addio a Tony Dallara, il cantante si è spento a 89 anni - Il cantante Tony Dallara, all’anagrafe Antonio Lardera, si è spento oggi all’età di 89 anni. novella2000.it

La carriera di Tony Dallara parte dal 1958 con una canzone destinata a restare a restare un'icona della musica leggera italiana: “Come prima”. Poi nel 1960 vince il Festival di Sanremo cantando “Romantica”. E per decenni è stato il vincitore del Festival di Sa - facebook.com facebook

Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto all'età di 89 anni. Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, da "Come prima" a "Romantica", da "Ti dirò" fino a "Bambina, bambina", brani che dalla x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.