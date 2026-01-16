Sandro Tonali, dopo aver lasciato il Milan, è al centro delle discussioni di mercato. Il Newcastle, interessato al centrocampista italiano, valuta un'opzione per la prossima estate, con la Premier League in pole position. Tuttavia, una condizione potrebbe favorire anche la Juventus, rendendo il futuro di Tonali ancora incerto tra Inghilterra e Italia.

Sandro Tonali è tornato al centro del dibattito di mercato: il Newcastle valuta il futuro del centrocampista azzurro in vista della prossima estate, con la Premier League che resta il terreno più caldo per una possibile cessione, ma con una condizione chiave che può rimettere in corsa la Juventus. Il club inglese, infatti, prenderebbe in considerazione un’uscita solo fuori dai confini nazionali, scenario che rimanda qualsiasi mossa al post Mondiale e ridisegna le gerarchie. Il fattore tempo e l’ipotesi ritorno in Serie A. La questione non è imminente. Il timing è il primo vincolo: il dossier Tonali non si apre ora, ma a fine stagione, quando il calendario internazionale sarà archiviato e i club potranno muoversi con maggiore libertà. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Tonali, mercato aperto: Premier in pole, ma l’uscita dall’Inghilterra può favorire la Juve

