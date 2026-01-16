Tomb Raider Sophie Turner scioccata dalla segretezza | Riconoscimento facciale per leggere lo script

Sophie Turner ha rivelato che, per proteggere il copione di una nuova serie su Lara Croft, sono state adottate misure di sicurezza molto rigorose, tra cui il riconoscimento facciale. Questa attenzione alla segretezza supera di gran lunga le precauzioni adottate in altre produzioni, come Il Trono di Spade, evidenziando l’importanza di mantenere riservatezza sui dettagli della serie.

La lotta agli spoiler ne Il trono di spade? Una giacchettata a confronto delle imponenti misure di sicurezza messe in piedi per la nuova serie su Lara Croft. La prima immagine di Sophie Turner in Tomb Raider ci ha mostrato una Lara Croft praticamente perfetta. Ma il mistero sulla serie è fitto grazie alle imponenti misure di sicurezza che hanno letteralmente scioccato l'attrice inglese. In una nuova intervista al podcast The Julia Cunningham Show, l'interprete de Il trono di spade ha ammesso di poter dire nulla di preciso sulla serie attualmente in produzione firmata da Phoebe Waller-Bridge, rispondendo con un laconico "Non lo so" quando le è stato chiesto di descrivere i set della serie o se le riprese fossero già in corso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

