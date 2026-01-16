tokyo fini meloni e il rimpianto per quel tempo in cui i politici ancora si vergognavano

A Tokyo, Giorgia Meloni ripercorre un passato in cui i politici si comportavano con maggiore discrezione. Ricorderà sicuramente l’aneddoto di una visita ufficiale di Gianfranco Fini, simbolo di un’epoca in cui il decoro e la sobrietà erano valori condivisi. Un momento che sottolinea il cambiamento nel modo di rappresentare l’Italia all’estero, tra ricordi e riflessioni su un tempo in cui la dignità pubblica era prioritaria.

Giorgia Meloni è in Giappone e di certo ricorderà il sublime aneddoto che riguarda una consimile visita ufficiale di Gianfranco Fini. All’epoca ministro degli Esteri, era il 2004, durante la cena di commiato Fini si sentì rivolgere dall’omologo nipponico un invito a cantare qualcosa. Dopo avere cercato più volte di schermirsi, raccontano le cronache dell’epoca, pare che il compassato capo della nostra diplomazia si rassegnasse ad alzarsi ed eseguire; dopo di che, fu il turno del ministro giapponese, il quale tenne un complesso discorso relativo a strategie economiche e geopolitiche. Era accaduto che l’improvvido interprete avesse sbagliato la traduzione del termine originale, fraintendendo “parlare” con “cantare”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

