TNA | L’ex WWE Sonya Deville debutta come nuova figura autoritaria e annuncia la firma di Cora Jade
Durante la prima trasmissione di iMPACT Live su AMC, sono state annunciate importanti novità nel roster. L’ex WWE Sonya Deville ha fatto il suo debutto come figura autoritaria, mentre è stata ufficialmente annunciata la firma di Cora Jade. Questi cambiamenti segnano un nuovo capitolo per lo show, offrendo ai fan interessanti sviluppi e nuove opportunità per il futuro.
In una serata che ha visto il debutto di iMPACT Live sul canale via cavo AMC non potevano mancare le novità anche a livello di roster e sono prontamente arrivate. Il primo volto nuovo è stato quello di Daria Rae, conosciuta come Sonya Deville in WWE, che ha debuttato come nuova figura dirigenziale al fianco di Santino Marella e lo ha fatto facendosi subito notare. The Suit. Santino Marella ha ammesso di aver avuto qualche defaillance ultimamente, in particolare a segnare lui e a minare il suo operato è stato il recente tradimento della figlia Arianna Grace che ha permesso al fidanzato Channing “Stacks” Lorenzo da NXT di vincere l’International Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
