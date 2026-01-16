Durante la prima trasmissione di iMPACT Live su AMC, sono state annunciate importanti novità nel roster. L’ex WWE Sonya Deville ha fatto il suo debutto come figura autoritaria, mentre è stata ufficialmente annunciata la firma di Cora Jade. Questi cambiamenti segnano un nuovo capitolo per lo show, offrendo ai fan interessanti sviluppi e nuove opportunità per il futuro.

In una serata che ha visto il debutto di iMPACT Live sul canale via cavo AMC non potevano mancare le novità anche a livello di roster e sono prontamente arrivate. Il primo volto nuovo è stato quello di Daria Rae, conosciuta come Sonya Deville in WWE, che ha debuttato come nuova figura dirigenziale al fianco di Santino Marella e lo ha fatto facendosi subito notare. The Suit. Santino Marella ha ammesso di aver avuto qualche defaillance ultimamente, in particolare a segnare lui e a minare il suo operato è stato il recente tradimento della figlia Arianna Grace che ha permesso al fidanzato Channing “Stacks” Lorenzo da NXT di vincere l’International Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: L’ex WWE Sonya Deville debutta come nuova figura autoritaria e annuncia la firma di Cora Jade

