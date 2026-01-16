TNA | Le Elegance Brand tornano campionesse per le IInspiration addio ai titoli e alla federazione

Le Elegance Brand tornano a conquistare il titolo, confermando la loro posizione di rilievo nel panorama wrestling. Durante la prima di iMPACT su AMC, oltre al titolo mondiale, sono stati disputati anche i match per i titoli di coppia femminili, segnando un momento importante per la federazione. Un evento che sottolinea l’impegno e la crescita delle protagoniste nel mondo del wrestling professionistico.

Non solo il titolo mondiale, questa notte alla prima di iMPACT su AMC anche i titoli di coppia femminili sono stati messi in palio. A sfidarsi sul ring le campionesse Cassie Lee e Jessie McKay, le IInspiration, contro M & Heather by Elegance del team Elegance Brand. Un incontro che è stato preceduto da un’altra novità, con il volto di Mr. Elegance svelato, si tratta di A.J.Z (Andreas John Ziegler), atleta del circuito indie che è stato per anni in OVW e che ha anche combattuto due incontri l’anno scorso in TNA. Stint finito. Subito dopo questo segmento le IInspiration hanno preso la via del ring per affrontare M & Heather by Elegance. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

