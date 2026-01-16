Tivù Verità | Cruciani | I carabinieri devono poter sparare per difendersi
Giuseppe Cruciani commenta il caso del carabiniere condannato dopo aver sparato durante un’azione di difesa. La vicenda solleva questioni sulla legittimità dell’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine e sul delicato equilibrio tra sicurezza e libertà. Un approfondimento su un tema che coinvolge giustizia e responsabilità, riflettendo sulle condizioni in cui le forze dell’ordine possono intervenire in situazioni di pericolo.
«Qui c’è un misto di ragioni. Nella nostra cultura giuridica c’è un’attenzione al formalismo e soprattutto alla protezione della vita umana, che in linea generale è un bene, naturalmente. Però qui non si sta parlando della vita umana di una persona qualsiasi. Qui si sta parlando del fatto che c’è un signore che ha 56 anni, è un siriano pregiudicato, è uno che mi risulta irregolare, il quale in combutta con un altro aggredisce un carabiniere. Vogliamo che la polizia o i carabinieri e in generale le forze dell’ordine siano delle comparse? Vogliamo che negli inseguimenti si gettino ad accalappiare un ladro, un aggressore, un malvivente a mano nude?». 🔗 Leggi su Laverita.info
Cruciani: «I carabinieri devono poter sparare per difendersi»
Cruciani: “La sottoscrizione del quotidiano La Verità, a favore del carabiniere Marroccella, è arrivata a quasi 250 mila euro. Ci sono tanti italiani per bene che hanno deciso di donare per la difesa di un uomo che ha fatto solo il suo lavoro!” @giucruciani x.com
Dritto e rovescio. . "Quando fai il ladro puoi crepare!!" Giuseppe Cruciani sul caso del ladro rom ucciso dal proprietario di casa a Lonate Pozzolo #drittoerovescio - facebook.com facebook
